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القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه المُلك في بلاده

القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه المُلك في بلاده
http://almnatiq.net/?p=994673
المناطق - الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا ، بمناسبة ذكرى تولي جلالته المُلك في بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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