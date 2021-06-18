كوريا الجنوبية تسجل 507 إصابات جديدة بكورونا

كوريا الجنوبية تسجل 507 إصابات جديدة بكورونا

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كوريا الجنوبية تسجل 507 إصابات جديدة بكورونا

كوريا الجنوبية تسجل 507 إصابات جديدة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=994675
المناطق - وكالات

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم عن تسجيل 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 150,238 إصابة.
وأضافت البلاد حالتي وفاة جديدتين بكورونا ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 1,996.
وانخفض عدد الإصابات اليومية بكورونا بمقدار 33 إصابة بالمقارنة مع 540 إصابة مسجلة في اليوم السابق، ليسجل أكثر من 500 إصابة لليوم الثالث على التوالي.

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