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6300 متدرب استفاد من تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية العام الجاري

6300 متدرب استفاد من تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية العام الجاري
http://almnatiq.net/?p=994680

نفّذت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة عبر أكاديمية تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية، منذ بداية العام الجاري 61 دورة تدريبية أسرية، و 17 أمسية توعوية، استفاد منها 6357 مستفيداً ومستفيدة، والمعنية ببناء قدرات الأسرة واكسابها المهارات والمعارف التي تساعدها في عيش حياة أسرية مستقرة وسعيدة.
وأوضح المدير العام للجمعية محمد آل رضي أن الدورات التدريبية التي قُدّمت للمستفيدين بمجموع 562 ساعة تدريبية تأتي ضمن سعي المودة لتحقيق رؤية 2030، التي ضمن محاورها برنامج جودة الحياة الهادف لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن ومستقر.
وبين آل رضي أن الأكاديمية تقدّم برامجها ضمن 5 محاور رئيسية هي: الاستعداد الزواجي ومن خلاله يتم تقديم برنامجي اختيار شريك الحياة وتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، والمحور الثاني هو العلاقة الأسرية ويقدم برامج الحوار الفعال بين أفراد الأسرة وبرنامج إدارة المشاعر في الأسرة، وبرنامج قواعد الاستقرار والسعادة الأسرية وبرنامج تعزيز القيم الأخلاقية لأفراد الأسرة، وبرنامج مهارات التعامل مع كبار سن.
وأضاف أن المحور الثالث تناول التخطيط الأسري، إذ قدم خلاله برنامج التخطيط المالي وإدارة الأزمات في الأسرة وبرنامج التوازن بين العمل والأسرة، وفي محور تربية ورعاية الأبناء الذي يقدم برنامج تعزيز مهارات التربية الوالدية عبر 4 مراحل تتناول المراحل العمرية المختلفة، وبرنامج مهارات إدارة العلاقة مع المراهقين، وبرنامج وارف لتعزيز القيم الأسرية لدى الطلاب والطالبات، والمحور الأخير الانفصال الناجح ويقدم فيه برنامج الانفصال الناجح وبرنامج مهارات إدارة العلاقة مع الأبناء بعد الانفصال وبرنامج حياة جديدة لنزلاء ونزيلات السجون.
وأكد آل رضي أن هذه البرامج تقدم للمستفيدين بالشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة، مفيداً أن المودة تلتزم بأعلى معايير التميز في تقديم خدماتها للمستفيدين بمختلف شرائحهم، وأنها تسعى لتقديم خدماتها بأفضل الطرق.
يذكر أنَّ المودة حصلت على 11 جائزة محلية وإقليمية وعالمية لتميز برامجها وخدماتها المقدمة للأسرة، وتقدم الجمعية خدماتها للمستفيدين على مدار 13 ساعة في اليوم، كما تقدم الحجوزات الاستشارية مجانًا عبر الرقم الخاص بمركز إسعاد المستفيدين 920001426 ، وخدمة الاستشارات الإلكترونية، والتسجيل في الدورات التدريبية، وتحميل البحوث والدراسات الأسرية لطلاب الدراسات العليا والباحثين عبر موقعها الإلكتروني www.almawaddah.org، وتقديم الاستشارات الهاتفية من المختصين في تقديم الاستشارات، عبر الرقم الموحد 920001421 .

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