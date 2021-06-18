احدث الأخبار

الكشف عن سبب “عطل الإنترنت العالمي”
أبرز المواد
 واشنطن تشتبه في عملية “احتيال هائلة”.. والسر عند العراقيين
منوعات
 إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 1499 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية للأنشطة الاجتماعية والسكنية للعمالة
المنطقة الشرقية
 قرى المجاردة .. طبيعة بكر ألبستها الأمطار حلة خضراء
منطقة عسير
 المملكة تشارك العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لأنيميا الخلايا المنجلية
أبرز المواد
 6300 متدرب استفاد من تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية العام الجاري
منطقة مكة المكرمة
 السماح بنقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
دولي
 روسيا تسجل 17262 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية تسجل 507 إصابات جديدة بكورونا
أبرز المواد
 النفط ينخفض 0.6 % ويتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ شهر
أبرز المواد
الكشف عن سبب “عطل الإنترنت العالمي”

الكشف عن سبب “عطل الإنترنت العالمي”

أبرز المواد
واشنطن تشتبه في عملية “احتيال هائلة”.. والسر عند العراقيين

واشنطن تشتبه في عملية “احتيال هائلة”.. والسر عند العراقيين

منوعات
إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة

إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة

أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ 1499 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

أمانة الشرقية تنفذ 1499 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

المنطقة الشرقية

الكشف عن سبب “عطل الإنترنت العالمي”

الكشف عن سبب “عطل الإنترنت العالمي”
http://almnatiq.net/?p=994706
المناطق - وكالات

أعلنت شركة “أكاماي” الأميركية المزودة لخدمات الإنترنت، الجمعة، أن العطل العالمي في الشبكة الذي طال الخميس مصارف وشركات طيران، لا سيما في أستراليا والولايات المتحدة، ليس ناجما عن هجوم إلكتروني.

وأوضحت الشركة في بيان أن نحو 500 من زبائنها الخاصين، حرموا من الإنترنت بفعل مشكلة بأحد منتجات أمن الشبكة.

وطال هذا الانقطاع شركات طيران “أميريكان أيرلاينز” و”دلتا أيرلاينز” و”يونايتد أيرلاينز” و”ساوث ويست أيرلاينز”، وكذلك غالبية المصارف الأسترالية الكبرى، مما حرم زبائنها من الوصول إلى مواقع إنترنت وتطبيقاتها.

وبحسب “أكاماي”، فإن المشكلة حلت في حوالي 4 ساعات، لكن غالبية مواقع الإنترنت لم تتأثر سوى لحوالي ساعة.

وأوضحت الشركة أن “الحادث لم يسببه تحديث للنظام ولا هجوم إلكتروني”، مشيرة إلى أن السبب هو مشكلة في توجيه البيانات و”تم إصلاحها”.

وقالت “أكاماي”: “تمت إعادة توجيه بيانات معظم العملاء البالغ عددهم نحو 500 الذين يستخدمون هذه الخدمة تلقائيا، مما أتاح استئناف عملياتهم في غضون دقائق”.

وهذا العطل هو الأحدث من نوعه الذي يثير خشية حيال استقرار منصات الإنترنت الحيوية بالنسبة للاقتصاد، وحول الدور الأساسي الذي يلعبه عدد قليل من الشركات وغالبيتها غير معروفة للعموم، في عمل الشبكة.

روابط ذات صلة

إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة

إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة
المملكة تشارك العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لأنيميا الخلايا المنجلية

المملكة تشارك العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لأنيميا الخلايا المنجلية
روسيا تسجل 17262 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 17262 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*