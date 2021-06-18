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اليويفا يعلن عن “خطة طوارئ بديلة” لنهائي يورو 2020

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اليويفا يعلن عن “خطة طوارئ بديلة” لنهائي يورو 2020

اليويفا يعلن عن “خطة طوارئ بديلة” لنهائي يورو 2020
http://almnatiq.net/?p=994722
المناطق - وكالات

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن “خطة طوارئ بديلة” لنهائي بطولة أوروبا 2020، تتضمن نقل المباراة من ملعب ويمبلي اللندني إلى مكان آخر، إن لم توافق الحكومة البريطانية على إعفاء المشجعين القادمين من الخارج من شرط الخضوع لعزل صحي لمدة 10 أيام.

ودخل منظمو البطولة في محادثات مع الحكومة البريطانية، بعد أن قررت الحكومة تأجيل خططها الخاصة بإلغاء القيود المتعلقة بفيروس كورونا في 21 يونيو الجاري.

وقالت صحيفة “تايمز” البريطانية، الجمعة، إن العاصمة المجرية بودابست بديل مطروح لاستضافة المباراة لو رفضت بريطانيا حضور الجمهور القادم من الخارج في ويمبلي.

ومن المقرر إقامة مباراتي قبل النهائي والمباراة النهائية في الملعب اللندني الشهير، الشهر المقبل.

وقال اليويفا في بيان: “دائما هناك خطة طوارئ بديلة، لكننا على ثقة بإقامة آخر جولتين من البطولة في لندن”.

وأوضح اليويفا أن المحادثات مع السلطات المحلية في بريطانيا تدور حول السماح لمشجعي الفرق المشاركة بحضور المباريات “في ظل قيود احترازية صارمة فيما يتصل بالفحوص وأماكن التواجد، لن تسمح بأن تتجاوز مدة إقامتهم في المملكة المتحدة 24 ساعة، كما أن تحركاتهم ستقتصر على وسائل نقل وأماكن محددة فقط”.

وأكد اليويفا أنه “يتفهم موقف السلطات البريطانية في الوقت الحالي”، وعبر عن أمله في إمكانية التوصل إلى “قرارات مناسبة للجميع”.

كما عبر الاتحاد القاري عن سعادته بالسماح بحضور 50 بالمئة على الأقل من القدرة الاستيعابية لويمبلي خلال مراحل خروج المغلوب من المسابقة.

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