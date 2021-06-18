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الصحة تعلن تسجيل 1236 حالة إصابة بفيروس كورونا.. وترصد ارتفاعاً ملحوظاً في الحالات النشطة

الصحة تعلن تسجيل 1236 حالة إصابة بفيروس كورونا.. وترصد ارتفاعاً ملحوظاً في الحالات النشطة

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الصحة تعلن تسجيل 1236 حالة إصابة بفيروس كورونا.. وترصد ارتفاعاً ملحوظاً في الحالات النشطة

الصحة تعلن تسجيل 1236 حالة إصابة بفيروس كورونا.. وترصد ارتفاعاً ملحوظاً في الحالات النشطة
http://almnatiq.net/?p=994732
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1236 حالة مؤكدة وتعافي 1050 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11050) حالة منها (1496) حالة حرجة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 471959 حالة، وبلغت حالات التعافي 453259 حالة، فيما تم تسجيل 15 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 7650 وفاة، كما تم إجراء 86695 فحصا مخبريا.
وبيّنت الصحة أنها لا تزال ترصد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية في عدد الحالات النشطة، حاثةً الجميع على أخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، لافتة النظر إلى أن “اللقاحات” وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية بإذن الله.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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