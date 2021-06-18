قافلة أدبي الباحة في ثروة القرى

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تحط (قافلة صيف الباحة الثقافي بنادي الباحة الأدبي) في محافظة القرى بالشراكة مع (مجموعة الرؤية المتقدمة)

مساء السبت ٩ / ١١ بعد صلاة العشاء في (منتزه الثروة الوطني) وسيشتمل برنامج القافلة اللتي تتجول في متنزهات وغابات المنطقة ومحافظاتها وقراها الأثرية على :

*عرض مرئي لمنجزات نادي الباحة الأدبي يشاهده الجمهور

*وشخصية المساء أحد المثقفين المبدعين من أبناء منطقة الباحة يتحدث عن منجزه الأدبي أو الثقافي

و مسابقة ثقافية بجوائز قيمة

*ومعرض كتاب متنقل لنشر ثقافة القراءة بين جميع أفراد المجتمع على كافة المستويات

*وفقرة مواهب شابة

*ومعرض كتاب متنقل لنشر ثقافة القراءة بين جميع أفراد المجتمع على كافة المستويات *وفقرة مواهب شابة وفقرة مسابقة الأطفال

وقال رئيس نادي الباحة الأدبي الأستاذ حسن بن محمد الزهراني أن هذه البادرة اللتي أنتهجها نادي الباحة الأدبي تسعى إلى تعريف المصطافين وأهالي المنطقة بمنجزات النادي وتصنع حراكا ثقافيا في اللقاءات مع المثقفين وتشجيع المبدعين الشباب على مقابلة الجمهور ونشر ثقافة الكتاب والقراءة و أيضاء تعريف الجمهور بما أصدره نادي الباحة الأدبي .

وأشار إلى أن النادي يعمل على التجهيزات النهائية لملتقى الرواية العربية السادس الذي سيقام بعد عشرة أيام تحت رعاية سمو أمير منطقة الباحة وبحضور عربي وعالمي