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العبداللطيف.. أمينًا عامًا للهيئة السعودية للمهندسين

العبداللطيف.. أمينًا عامًا للهيئة السعودية للمهندسين

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العبداللطيف.. أمينًا عامًا للهيئة السعودية للمهندسين

العبداللطيف.. أمينًا عامًا للهيئة السعودية للمهندسين
http://almnatiq.net/?p=994747
المناطق - واس

قرّر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في اجتماعه اليوم تكليف المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف أمينًا عامًا للهيئة السعودية للمهندسين.
وشغل العبداللطيف عددًا من المناصب في الهيئة السعودية للمهندسين منذ انضمامه لها في عام 2013م، حيث عمل مديرًا للعلاقات العامة والإعلام، كما شغل منصب المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين، ومنصب المدير العام لتطوير الأعمال وخدمات المستفيدين، إضافةً إلى عددٍ من المناصب التي تولّاها منذ انضمامه للهيئة.

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