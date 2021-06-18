السعودية والإمارات في وعاء واحد قبل القرعة الفيفا يعلن رسمياً عن تصنيف التصفيات النهائية لكأس العالم 2022

المناطق - الرياض

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم تصنيفا استثنائيا للمنتخبات الآسيوية، التي تأهلت للجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واختتمت يوم الثلاثاء الماضي المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بتأهل 12 منتخبا إلى الدور الثالث.

وأصدر الفيفا، الجمعة، بيانا مقتضبا، يوضح مراكز المنتخبات الـ12 المتأهلة، وهي: سوريا وأستراليا وإيران والسعودية واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية، والصين وعمان والعراق وفيتنام ولبنان.





واحتل المنتخب الياباني المركز الأول في التصنيف الاستثنائي على الصعيد الآسيوي، يليه منتخب إيران ثم أستراليا وكوريا الجنوبية.

واحتلت السعودية المركز السادس على الصعيد الآسيوي، لتتصدر ترتيب المنتخبات العربية في التصنيف الآسيوي، تليها الإمارات سابعا ثم العراق ثامنا.

وجاء منتخب الصين تاسعا في التصنيف الآسيوي الاستثنائي، ثم عمان وسوريا في المركزين العاشر والـ11 على الترتيب.

وحل منتخب فيتنام في المركز الـ13، وأخير لبنان في الترتيب الـ16.