” بناء” تطلق مهرجان الصيف الترفيهي ب ٨٠ فعالية منوعة تستوعب ٨٠٠ مستفيد

المناطق - فتحيه العبدالله

أطلقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية مهرجان صيف بناء لعام ٢٠٢١ والذي يضم العديد من الفعاليات الترفيهية والألعاب المشوقة التي تناسب كافة أفراد الأسرة من مستفيدي الجمعية من كافة الأعمار.

وأوضح عبد الله بن راشد الخالدي مدير عام الجمعية أن المهرجان تم تصميمه ليستوعب المستفيدين الراغبين في الاستفادة من البرامج والانشطة ويعد فرصة ترفيهية كبيرة يشارك فيه ٨٠٠ مستفيد ومستفيدة من الجمعية حيث يتضمن ٨٠ فعالية منوعة للأطفال والشباب والشابات والأمهات ، ويشارك في تنظيمه عشرات المتطوعات .

وأضاف الخالدي يستمر المهرجان على مدار (40) يوماً حتى يستمتع الجميع بالفعاليات لمدة كافية مشيرا إلى أن عدد الساعات التطوعية بالمهرجان تبلغ ٤٠٠ ساعة يشارك خلالها المتطوعون في تنظيم المهرجان وتتنوع الفعاليات ما بين رياضية وثقافية وترفيهية وبرامج أخرى مختلفة ومن بين الألعاب التي سيستمتع بها المستفيدين لعبة الغرف السرية ومهارة كارتنج وغرفة الألغاز وروائع المكتبات ومصنع الآيس كريم وواحة المرح وجرافيتي ألعاب هوائية ومعركة الألوان والحديقة المائية وزيارات ثقافية لمركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية “سايتك” وغيرها .

وبين الخالدي أن المهرجان يهدف لشغل أوقات الفراغ لمستفيدي الجمعية المشاركين بالمهرجان وتطوير قدراتهم واكتشاف من ميولهم والتركيز على مفهوم التعليم بالترفيه ويعد المهرجان بمثابة هدية تقدمها الجمعية لمستفيديها في جو من المتعة والإثارة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية مقدما شكره الجزيل لجميع الشركاء والداعمين الذين ساهموا في انجاح المهرجان واسعاد الايتام .

داعيا مستفيدي جمعية بناء للدخول على منصة المهرجان للتسجيل في الفعاليات التي يرغبون المشاركة فيها والاستمتاع بتلك البرامج والانشطة.