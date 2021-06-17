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تعليم تبوك يفتتح ستة مراكز للدعم التعليمي الصيفي

تعليم تبوك يفتتح ستة مراكز للدعم التعليمي الصيفي
http://almnatiq.net/?p=994777
المناطق- أملج-فايز السميري

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، افتتاح ستة مراكز للدعم التعليمي الصيفي “عن بُعد” عبر منصة “مدرستي”، للطلاب في ابتدائية طارق بن زياد، جعفر الطيار، مجمع الأمير فهد بن سلطان وللطالبات في الابتدائية الحادية والأربعون،المتوسطة الثامنة والعشرون والابتدائية السادسة في الوجه.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن الهدف من هذه المراكز هو بناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم واستثمار أوقاتهم في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز انتمائهم واعتزازهم بدينهم ووطنهم، إلى جانب المساهمة في بناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لمجتمعها مضيفاً أن مراكز الدعم التعليمي الصيفية ستستمر لمدة ستة أسابيع، إلى الرابع من ذي الحجة المقبل، ومن 16 إلى 26 من ذي الحجة، وستركز هذه المراكز على تدريس المعلمين والمعلمات لمواد القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم؛ وذلك عن بُعد من خلال الفصول الافتراضية، مع التزام المعلمين والمعلمات بالحضور للمدرسة يومًا واحدًا بالتنسيق مع الإدارة وفق تنظيم يضمن تطبيق الاحترازات الصحية.ودعا أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم في هذه المراكز، واستثمار أوقات أبنائهم خلال الإجازة الصيفية وتنمية قدراتهم وتعزيز مهاراتهم المختلفة.وتعمل هذه المراكز  على قياس المهارات الأساسية للطلاب والطالبات في المواد المستهدفة من خلال عمليات التقويم؛ حيث تتضمن تقويمًا قبليًّا في الأسبوع الأول من التطبيق، وتقويمًا تكوينيًّا أسبوعيًّا، بالإضافة إلى التقويم الختامي.

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