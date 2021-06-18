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الرياضة

انطلاق بطولة المنطقة الغربية والجنوبية للسباحة لجميع الفئات السنية

انطلاق بطولة المنطقة الغربية والجنوبية للسباحة لجميع الفئات السنية
http://almnatiq.net/?p=994783
المناطق - واس

انطلقت اليوم بطولة المنطقة الغربية والجنوبية للسباحة لجميع الفئات السنية، وتستمر يومين على مسبح وزارة الرياضة في الصالة الخضراء بجدة تحت تنظيم الاتحاد السعودي للعبة.
ويشارك في البطولة 13 ناديا حكوميا و12 ناديا خاصا من المنطقة الغربية والجنوبية و305 لاعبين, ويقود البطولة تحكيمياً 21 حكماً.
وتهدف إلى رفع المستوى الفني للأندية واختيار السباحين المميزين وضمهم إلى مراكز الموهبة ومنتخب السباحة لجميع الأعمار السنية, وإعطاء فرصة للاعبين للمشاركة والاحتكاك وتحطيم أرقامهم الشخصية في مختلف السباقات والتأهل لبطولة المملكة, والبطولة تندرج تحت إستراتيجية دعم الأندية.

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