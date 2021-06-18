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حديقة الجسر النباتية بمحافظة بالجرشي تستهوي أهالي وزوار الباحة

حديقة الجسر النباتية بمحافظة بالجرشي تستهوي أهالي وزوار الباحة

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حديقة الجسر النباتية بمحافظة بالجرشي تستهوي أهالي وزوار الباحة

حديقة الجسر النباتية بمحافظة بالجرشي تستهوي أهالي وزوار الباحة
http://almnatiq.net/?p=994796
المناطق - واس

استهوت حديقة الجسر النباتية بمحافظة بلجرشي بالباحة خلال صيف هذا العام الزوار والمصطافين, لما تحتويه من المساحات الخضراء وتميزها بتجربة الجسر المعلق.
وأوضح مدير مشروع الحديقة بقرية القريع في بلجرشي أحمد القريعي أن السياحة الزراعية متنفس جديد في ظل هدوء المكان والطبيعة والاستمتاع بمشاهدة الثمار، حيث تحتوي على أكثر من 250 شجرة مثمرة يحق قطفها من قبل الزوار, مضيفًا أن جميع الجلسات لها الميزة والخاصية نفسها، حيث يتوسطها شلال المياه المتدفق وتحظى بخصوصية ولها إطلالات على محافظة بلجرشي، ويشاهد الزوار جبل حزنة العملاق، كما أن تجربة الجسر المعلق الذي يقدر طوله بقرابة 100 متر أضفى على المكان بُعدًا آخر إذ يستطيع الزائر إلقاء نظرة بانورامية على الحديقة، داعيا ملاك المزارع إلى استثمار مزارعهم وإعادة إحيائها.
وأشار إلى أن الحديقة حالياً تحت الافتتاح التجريبي وتستقبل زوارها طوال أيام الأسبوع من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 9 مساءً, وقريباً سيتم الافتتاح من الساعة 5 فجراً وحتى الساعة 1 صباحاً.

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