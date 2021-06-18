فيديو.. لحظة هجوم كلاب ضالة على طفل في تبوك

المناطق - تبوك:

وثق مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة مثبتة على أحد المنازل بحي الصفاء في منطقة تبوك لحظة هجوم كلاب ضالة على طفل.

وأفادت مصادر بأن الطفل كان يلهو قرب المنزل قبل أن تهجم عليه مجموعة من الكلاب الضالة، مبينة أن أحد المواطنين استطاع في اللحظات الأخيرة إنقاذه وإبعاد الكلاب الضالة عنه.

وأضافت أن الحادثة وقعت اليوم (الجمعة)، عند الساعة السابعة صباحا، واستطاع المواطن إنقاذ الطفل بعد سماعه لصرخاته حيث لم يتعرض إلى أي أذى.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الفتيات تعرضن قبل شهر لهجوم من مجموعة من الكلاب الضالة في نفس الحي، وقام أحد الأشخاص بتخليصهن منها.