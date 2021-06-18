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القبض على المرأة التي زعمت إنجابها 10 توائم

القبض على المرأة التي زعمت إنجابها 10 توائم
http://almnatiq.net/?p=994814
المناطق - وكالات:

اعتقلت الشرطة في جنوب أفريقيا المرأة التي ادعت أنها أنجبت 10 أطفال في ولادة واحدة، بعد تشكيك زوجها في وجود الأطفال من الأساس.

وجاء القبض على جوسياما سيثول بعدما أنكر المستشفى الذي زعمت إنجاب الأطفال فيه تعامله مع الحالة.

وكانت المرأة اختفت عن الأنظار في ظروف غامضة، واتهمت زوجها بأنه يسعى لاستغلال الأطفال للحصول على تبرعات ليصبح مليونيرا.

وشددت على أنها ستواصل إخفاء أطفالها، ولا يمكن لأحد أن يجبرها على الكشف عن مكان وجودهم.

يُذكر أن قضية المرأة حظيت بشهرة كبيرة على مستوى العالم بعدما ظهرت في صورة مع زوجها وذكرت أنها حامل بـ 7 ذكور و3 إناث.

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