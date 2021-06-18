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“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها في 6 مناطق

“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها في 6 مناطق
http://almnatiq.net/?p=994820
المناطق - الرياض:

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 6 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 132 يوماً إلى 1604 مساجد.

أوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي: مسجدان في كل من منطقتي نجران والباحة، ومسجد واحد في كل من مناطق: الرياض والشرقية والقصيم والحدود الشمالية.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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