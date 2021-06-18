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للراغبين في جسم مثالي.. إليكم خطوات حساب السعرات الحرارية

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للراغبين في جسم مثالي.. إليكم خطوات حساب السعرات الحرارية

للراغبين في جسم مثالي.. إليكم خطوات حساب السعرات الحرارية
http://almnatiq.net/?p=994840
المناطق - وكالات:

بينت وزارة الصحة خطوات حساب السعرات الحرارية اللازمة للجسم المثالي، مشيرةً إلى أنه يكون بناء على عدة عوامل مثل الوزن والطول والعمر ونوع النشاط اليومي البدني.

وأوضحت الصحة أن حساب السعرات الحرارية هي عملية حسابية تقوم على حساب عدد السعرات الحرارية المستهلكة يوميًّا للشخص (ذكر/ أنثى) بناء على عدة عوامل مثل الوزن، والطول، والعمر، ونوع النشاط اليومي البدني.

ولحساب السعرات الحرارية يجب ملء الخانات الفارغة في الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، وهي تخص نوع الجنس (ذكر- أنثى) والطول والوزن والعمر ونوع النشاط اليومي البدني، وهو يتراوح بين (خفيف ومتوسط وعالٍ جدًّا وعالٍ للغاية).

ولفتت إلى أن من بين الخطوات، الضغط على اختيار احسب ثم ستظهر السعرات الحرارية، التي يستهلكها الشخص والسعرات الحرارية التي يجب أن يستهلكها ليصل إلى الوزن المثالي.

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