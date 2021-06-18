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السفير السبيعي يشارك في دائرة مستديرة بكوت ديفوار

السفير السبيعي يشارك في دائرة مستديرة بكوت ديفوار
http://almnatiq.net/?p=994843
المناطق - واس:

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي، في دائرة مستديرة نظمتها وزارة التربية الوطنية ومحو الأمية، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لإدماج أطفال المؤسسات التعليمية الإسلامية في نظام التعليم الحكومي، بشراكة مع اليونيسيف والاتحاد الأوروبي، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من معالي وزيرة التربية الوطنية ومحو الأمية البرفسور مارياتو كوني.

كما شارك في الدائرة، عدد من الوزراء والسفراء المعتمدين لدى جمهورية كوت ديفوار، وممثلون عن اليونيسيف، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية، ورئيس المجلس الأعلى للأئمة.

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