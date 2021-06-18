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طالبة تبتكر حقنة إلكترونية لتفادي الأخطاء الطبية بدون تدخل بشري

طالبة تبتكر حقنة إلكترونية لتفادي الأخطاء الطبية بدون تدخل بشري
http://almnatiq.net/?p=994847
المناطق - مكة المكرمة:

تمكنت الطالبة بجامعة أم القرى رغد بغدادي، من ابتكار حقنة طبية إلكترونية يمكنها حماية المرضى من الأخطاء الطبية دون تدخل بشري.

وأوضحت بغدادي التي حصلت على الميدالية الفضية في معرض جنيف للابتكارات، لبرنامج “120” على قناة الإخبارية، أن الإبرة الإلكترونية تعمل بحساسات وبرمجيات معينة، يمكنها أن تساعد على توفير الدقة اللازمة لكافة الأقسام الطبية، وبالأخص التخدير.

ولفتت إلى أنها لاحظت تركيز الدراسة الطبية على الطريقة التقليدية لإدخال الإبر بالجسم، وهو الأمر الذي دفعها للتفكير في إمكانية ابتكار وسيلة إلكترونية تسهم في تفادي المضاعفات التي قد تنتج عن الأخطاء التي قد تحدث من إدخالها بطريقة يدوية.

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