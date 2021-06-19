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دراسة: الإصابة بنزلات البرد قد تقي من كورونا!

دراسة: الإصابة بنزلات البرد قد تقي من كورونا!
http://almnatiq.net/?p=994851
المناطق - الرياض:

توصلت دراسة جديدة إلى أن نزلات البرد يمكن أن تحفز جهاز المناعة وتحمي من الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية، وجد باحثون من جامعة ييل أن الفيروس الذي يسبب نزلات البرد بشكل متكرر يؤدي إلى استجابة مناعية، ربما تمنع إصابة الشخص من الإصابة بكوفيد-19.

وأظهرت النتائج أن فيروسات البرد يمكن أن تكون نقطة انطلاق لعلاجات كوفيد المحتملة وتقدم نظرة ثاقبة جديدة حول كيفية تفاعل الفيروسات. ويشير الباحثون إلى أن عنصر التوقيت هو كلمة السر؛ لأن مثل هذا العلاج سيجب أن يتم استخدامه على الفور بعد إصابة المريض بالعدوى، بحسب “العربية”.

ودرس الباحثون، وفقًا لما نشرته دورية Experimental Medicine، فيروسات الأنف، وهي مجموعة من فيروسات الجهاز التنفسي التي تعد السبب الأكثر شيوعًا لنزلات البرد، والتي تسببها الكثير من الفيروسات الأخرى، من بينها بعض فيروسات كورونا غير الوبائية.

وتشمل أعراض البرد الشائعة التهاب الحلق والعطس والسعال والصداع، والتي تكون عادة خفيفة ولا يوجد الكثير من العلاجات لهذا الفيروس، مما يعني أن جسم الإنسان يعتمد على الجهاز المناعي للتغلب على نزلات البرد.

وتتضمن استجابة الجهاز المناعي إفراز الجينات المحفزة للإنترفيرون، وهي جزيئات الجهاز المناعي التي تشارك مبكرًا في مكافحة المرض من خلال منع تكاثر الفيروس.

وكان باحثو جامعة ييل قد توصلوا في وقت سابق إلى أن مثل هذه الاستجابة المناعية من البرد يمكن أن تحمي من الإنفلونزا، ومن هذا المنطلق تم طرح الفرضية الجديدة المتعلقة بالحماية من كوفيد.

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