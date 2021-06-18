أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتوقع أوبك تباطؤ نمو الإنتاج الأميركي

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سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، بعد أن قالت مصادر في أوبك إن المنظمة تتوقع تباطؤ نمو إنتاج النفط الأميركي لهذا العام.



وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً بما يعادل 0.6 % إلى 73.51 دولار للبرميل عند التسوية.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو 0.8 % إلى 71.64 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان مكسباً أسبوعياً بنحو واحد بالمئة.