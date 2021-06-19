السفير المعلمي يهنئ الأمين العام للأمم المتحدة بفوزه بولاية ثانية

المناطق - واس:

هنأ معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمناسبة فوزه بولاية ثانية أمينًا عامًا للمنظمة.



وأعرب معالي السفير المعلمي، في بيان صحفي أمس، عن تطلع وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مواصلة العمل مع الأمين العام غوتيريش في تعزيز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.