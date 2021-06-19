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سفارة المملكة لدى المغرب: يمكن للمواطنين السفر بدون ترخيص استثنائي

سفارة المملكة لدى المغرب: يمكن للمواطنين السفر بدون ترخيص استثنائي
http://almnatiq.net/?p=994872
المناطق - الرياض:

أعلنت سفارة المملكة لدى المغرب، أنه يمكن لجميع المواطنين القادمين من المملكة، السفر للمغرب دون الحاجة إلى ترخيص استثنائي.

ولفتت السفارة، في تغريدة لها عبر تويتر، إلى أهمية الامتثال التام لمقتضيات البروتوكول الصحي وإبراز الوثائق التالية لشركة الخطوط الجوية الناقلة، ووجود تصريح بالامتثال للضوابط المتعلقة بالدخول للمغرب (خاص بالمسافرين الذين تتجاوز أعمارهم 11 سنة).

وشددت على ضرورة تقديم فحص PCR سلبي لا يتجاوز موعد إجراؤه 48 ساعة عند الصعود إلى الطائرة، مشيرة إلى الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام بإحدى المؤسسات الفندقية المحددة من قبل السلطات المحلية، مع تقديم إيصال الحجز والأداء.

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