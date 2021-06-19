تعليم ينبع يحصد جائزة مسابقة “مدرستي تبرمج”

المناطق - المدينة المنورة

حصدت إدارة التعليم بمحافظة ينبع جائزة مسابقة مدرستي تبرمج (المرحلة الأولى)، فئة “إدارة التعليم الأكثر تفعيلًا” للعام الدراسي 1441-1442هـ، وذلك في الحفل الختامي للمسابقة الذي أقامته وزارة التعليم.

وتسلّم الجائزة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ , مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي.

وأوضح العطوي أن تكريم إدارات التعليم والمدارس والمعلمين والمعلمات الفائزين في مسابقة مدرستي تبرمج يؤكد دعم وزارة التعليم؛ الذي يأتي امتداد للدعم السخي والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة _حفظها الله_ لتطوير التعليم و تحسين البيئة التعليمية ومحاكاة الابتكار والإبداع، وتحسين متطلبات الطلبة لمهارات القرن21، وتعزيز كفاءة التعليم ومخرجاته، مقدمًا شكره لفريق العمل، ولقيادات المدارس ومكاتب التعليم نظير جهودهم المبذولة، سائلًا الله المزيد من الإنجازات في المرحلة الثانية للمسابقة؛ للوصول بأبناء وبنات الوطن للمنافسة عالميًا.