حساب المواطن: تحديث البيانات وإضافة التابعين لا يعتبر تسجيلًا جديدًا

المناطق - الرياض:

أكد حساب المواطن أن تحديث البيانات وإضافة التابعين لا يعتبر تسجيلًا جديدًا، ولاستكمال عملية تعديل البيانات يلزم الضغط على “نعم” ومن ثم الضغط على أيقونة “حفظ”، ثم تعبئة البيانات وتقديم الطلب عن طريق أيقونة المراجعة.

وكان برنامج حساب المواطن أودع يوم 10 يونيو الجاري، 1.9 مليار ريال مخصص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

وبين أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال، منها 773 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.