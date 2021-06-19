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وفاة معمر مجاور للمسجد النبوي عن عمر يناهز 107 أعوام

وفاة معمر مجاور للمسجد النبوي عن عمر يناهز 107 أعوام

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وفاة معمر مجاور للمسجد النبوي عن عمر يناهز 107 أعوام

وفاة معمر مجاور للمسجد النبوي عن عمر يناهز 107 أعوام
http://almnatiq.net/?p=994884
المناطق - الرياض:

توفى أمس (الجمعة)، الشيخ محيي الدين حفيظ الله عن عمر يناهز 107 أعوام وسيصلى عليه فجر اليوم السبت في الحرم النبوي الشريف.   

ونعى عدد من رواد مواقع التواصل الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته.   

وقال المهتم بالآثار الإسلامية والمعالم التاريخية والأثرية للحرمين الشريفين، محمد أبو مالك، إن الفقيد عاش وحيداً وليس لديه زوجة أو أبناء، وكان يسكن في غرفة تكفل بها أحد المحسنين، موضحاً أنه كان يحضر الصلوات الخمس بالمسجد النبوي.   

ولفت إلى أن الشيخ حفيظ الله يُعد من أشهر المجاورين والملازمين لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 50 عاماً. 

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