ما سبب إصابة بعض الأشخاص بـ”كورونا” رغم تلقيهم اللقاح؟

المناطق - وكالات:

أرجع طبيب الأمراض المعدية الروسي أندريه بوزدنياكوف، سبب إصابة بعض الأشخاص بفيروس كورونا رغم تلقيهم اللقاح المضاد للفيروس إلى سمات جهاز المناعة لديهم.

وقال الطبيب بوزدنياكوف إن بعض الأشخاص لا يستجيبون للمرض بعد تلقيهم اللقاح، وإن آخرين قد تكون الجرعة المعيارية للقاح بالنسبة لطبيعة مناعتهم غير كافية أو مفرطة، مبيناً أن أخذ اللقاح لا يوفر الحماية الكاملة وإنما يعزز عملية الدفاع المناعي بالجسم.

ونصح الجميع بضرورة أخذ التدابير الاحتياطية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن المزدحمة، منوهاً إلى أن التطعيم باللقاح لا يقي من الإصابة بالفيروس.