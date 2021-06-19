عبدالله البليهد يقدم التعازي في وفاة الشثري

المناطق - الرياض:

أجرى معالي الأستاذ ‎عبدالله البليهد وكيل إمارة منطقة الرياض سابقاً زيارة لأسرة الشثري، قدم خلالها التعازي في وفاة فقيد الوطن معالي المستشار بالديوان الملكي الشيخ ‎ناصر الشثري رحمه الله، حيث كان في استقباله معالي الشيخ سعد الشثري المستشار بالديوان الملكي وابناء الفقيد.



وأثنى البليهد على دور الفقيد مؤكداً انه خدم وطنه بكل إخلاص وتفاني وكان مثالاً للرجل صاحب الدين والخير والرأي السديد، قائلا إن “الفقيد يرحمه الله مهما تحدثنا عن شخصيته ومناقبه فلن نوفيه حقه فهو صاحب سيرة عطرة امتازت بحب الوطن والقرب من فعل الخير”.

يُذكر أن معالي الأستاذ عبدالله البليهد عمل مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في إمارة منطقة الرياض لأكثر من أربعة عقود كان خلالها مخلصاً في عمله لدينه وولاة أمره ووطنه.