تعيين د.موضي بنت محمد الجامع نائباً لرئيس شركة STC

المناطق - الرياض:

جرى تعيين د.موضي بنت محمد الجامع، اليوم، نائباً لرئيس شركة STC وعميداً لأكاديمية STC.

وفي فبراير 2019 عُينت الدكتورة موضي الجامع مديرا عاما لتطوير كفاءات الاتصالات وتقنية المعلومات في أكاديمية STC ، إذ كانت أول إمرأة سعودية تتبوأ منصب تنفيذي في شركة الاتصالات السعودية.

وتعتبر الدكتورة موضي الجامع من الكفاءات الوطنية المتميزة ذات الخبرة في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني، كما تقلدت العديد من المناصب القيادية والاستشارية خلال رحلتها الوظيفية.

وكانت الدكتورة موضي الجامع قد حصلت على شهادة الدكتوراه في أمن الحاسب الآلي في خوارزميات أمن المعلومات عام 2016 من “كلية الملك في لندن”، وماجستير في تكنولوجيا المعلومات مع الأعمال الإلكترونية عام 2010 من “جامعة غرينتش” في المملكة المتحدة، وكذلك حصلت على شهادة هاكر أخلاقي من وزارة الدفاع الأمريكية.

وشغلت الدكتورة موضي الجامع عدة مناصب، ومن أبرزها عضو مجلس أمناء “جائزة الابتكار وريادة الأعمال” في الملحقية الثقافية السعودية في لندن بين 2015 و 2016 ، ونائب رئيس الجمعية العلمية للطلبة السعوديين بالمملكة المتحدة من 2013 وحتى 2015 ، والرئيس التنفيذي لشركةSuperior IT services بين 2006 و 2013 .

كما عملت الدكتورة الجامع كمحاضرة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وتولت عدة مناصب فيها، ومن أبرزها رئيس ريادة وحاضنة الأعمال منذ 2017 ، وأستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال منذ 2017 ، وأستاذ مساعد في الأمن السيبراني، إضافة إلى كونها شريك مستشار الأمن في “شركة ابتكار” منذ 2016.