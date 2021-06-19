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أمرابط: لا أعرف مصيري حتى الآن ولا أين سألعب في الموسم الجديد

أمرابط: لا أعرف مصيري حتى الآن ولا أين سألعب في الموسم الجديد
http://almnatiq.net/?p=994902
المناطق - الرياض

قال لاعب النصر المغربي نور الدين أمرابط، إنه لا يعرف أين سيلعب في الموسم المقبل 2021-2022، بعد انتهاء مدة تعاقده مع نادي النصر.

وأوضح أمرابط، أنه يتمنى الاستمرار في الملاعب لمدة موسمين، مشيرا:”للمرة الأولى منذ عام 2007 لا أعرف مصيري حتى الآن، ولا أين سألعب في الموسم الجديد، لكن سأنتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة”.

ولفت:”قد أتواجد في دوري ونادٍ آخر خلال الفترة المقبلة، وإذا كان هناك عرض جيد لي في الدوري الهولندي سأتحدث معهم ومن الممكن أن ألعب هناك”، وفق تصريحاته لقناة «EK Voetbal Talk» الهولندية.

وأبان:”أرغب في الاستمرار بالملاعب لمدة موسمين مقبلين، قادر بإذن الله على ذلك، ومن الممكن بعد عام من اللعب أنهي مسيرتي في ألمير سيتي الهولندي، وهو النادي الذي بدأت منه مسيرتي الاحترافية”.

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