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“واتساب” يكشف عن “ميزة التخفي”.. و”يوضح” طريقة استخدامها عبر 3 خطوات

“واتساب” يكشف عن “ميزة التخفي”.. و”يوضح” طريقة استخدامها عبر 3 خطوات
http://almnatiq.net/?p=994912
المناطق - الرياض

كشف تطبيق واتساب عن اعتماد عدة خطوات ليصبح المستخدم خفيًا دون حذف التطبيق وذلك على النحو التالي:

إيقاف تشغيل التنبيهات الصوتية
يمكن للمستخدم البدء بإيقاف نغمات إشعارات ”واتساب“ حتى لا يشعر بوجوده، وذلك من خلال إعدادات ”التطبيق، حيث يضغط على الإشعارات، قم باختار لا شيء أو None.

تعطيل التنبيه بالضوء لإشعارات الواتساب
قد يحتوي بعض الهواتف على لمبة LED للإشعارات تومض في حالة وجود رسالة جديدة أو إشعارات أخرى، ولتجنب إظهارها لإشعارات ”واتساب“، يتوجه المستخدم لقائمة الإشعارات في إعدادات ”واتساب“، ثم يحدد اختيار الضوء من الخيارات المتعددة المتاحة ثم يختار “لا شيء”.

إخفاء وجودك على واتساب
يمكنك فرض إيقاف ”واتساب“ لمنع ظهورك كمشترك في التطبيق لدى جهات الاتصال واستقبال الرسائل، وذلك من خلال فتح إعدادات الهاتف والانتقال إلى التطبيقات، وتحديد تطبيق ”واتساب“ والضغط على ”Force Stop“ أو فرض الإيقاف، الأمر الذي سيمنع التطبيق من العمل في الخلفية.

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