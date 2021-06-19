احدث الأخبار

أحمدي نجاد يرفض التصويت في الانتخابات الإيرانية..
أبرز المواد
 “واتساب” يكشف عن “ميزة التخفي”.. و”يوضح” طريقة استخدامها عبر 3 خطوات
أبرز المواد
 الأوقاف اليمنية تندد بعمليات ميليشيا الحوثي باقتحام وإغلاق عدد من المراكز الشرعية
أبرز المواد
 أوغندا تفرض حجرا صحيا لستة أسابيع بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19
أبرز المواد
 إتمام صفقة البنية التحتية لأرامكو السعودية مع ائتلاف دولي من المستثمرين
أبرز المواد
 أمرابط: لا أعرف مصيري حتى الآن ولا أين سألعب في الموسم الجديد
أبرز المواد
 الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق وغبار على الرياض والشرقية ونجران
أبرز المواد
 تعيين د.موضي بنت محمد الجامع نائباً لرئيس شركة STC
أبرز المواد
 عبدالله البليهد يقدم التعازي في وفاة الشثري
مجتمع المناطق
 ما سبب إصابة بعض الأشخاص بـ”كورونا” رغم تلقيهم اللقاح؟
أبرز المواد
 وفاة معمر مجاور للمسجد النبوي عن عمر يناهز 107 أعوام
أبرز المواد
 حساب المواطن: تحديث البيانات وإضافة التابعين لا يعتبر تسجيلًا جديدًا
أبرز المواد
أحمدي نجاد يرفض التصويت في الانتخابات الإيرانية..

أحمدي نجاد يرفض التصويت في الانتخابات الإيرانية..

أبرز المواد
“واتساب” يكشف عن “ميزة التخفي”.. و”يوضح” طريقة استخدامها عبر 3 خطوات

“واتساب” يكشف عن “ميزة التخفي”.. و”يوضح” طريقة استخدامها عبر 3 خطوات

أبرز المواد
الأوقاف اليمنية تندد بعمليات ميليشيا الحوثي باقتحام وإغلاق عدد من المراكز الشرعية

الأوقاف اليمنية تندد بعمليات ميليشيا الحوثي باقتحام وإغلاق عدد من المراكز الشرعية

أبرز المواد
أوغندا تفرض حجرا صحيا لستة أسابيع بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19

أوغندا تفرض حجرا صحيا لستة أسابيع بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19

أبرز المواد

أحمدي نجاد يرفض التصويت في الانتخابات الإيرانية..

أحمدي نجاد يرفض التصويت في الانتخابات الإيرانية..
http://almnatiq.net/?p=994916
المناطق - وكالات

رفض الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد التصويت في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن “نتيجتها واضحة”.
وقال نجاد لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية: “لن أصوت.. رشحت نفسي لأن ملايين المواطنين طلبوا مني.. لكنني أوضحت أنني لن أشارك في حال عدم أهليتي”.
وأشار إلى أنه منع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعدما رفض مجلس صيانة الدستور طلبه.
وقال: “لم يفسروا لي سبب رفض طلبي، برأيي المسألة سياسية.. وتم تحديد الفائز في الانتخابات بشكل مسبق”.

روابط ذات صلة

“واتساب” يكشف عن “ميزة التخفي”.. و”يوضح” طريقة استخدامها عبر 3 خطوات

“واتساب” يكشف عن “ميزة التخفي”.. و”يوضح” طريقة استخدامها عبر 3 خطوات
الأوقاف اليمنية تندد بعمليات ميليشيا الحوثي باقتحام وإغلاق عدد من المراكز الشرعية

الأوقاف اليمنية تندد بعمليات ميليشيا الحوثي باقتحام وإغلاق عدد من المراكز الشرعية
أوغندا تفرض حجرا صحيا لستة أسابيع بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19

أوغندا تفرض حجرا صحيا لستة أسابيع بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*