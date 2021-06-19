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أمريكا تسحب منظومات صواريخ باتريوت من السعودية والأردن والكويت والعراق ..

أمريكا تسحب منظومات صواريخ باتريوت من السعودية والأردن والكويت والعراق ..
http://almnatiq.net/?p=994919
المناطق - الرياض

 نقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن قررت سحب 8 بطاريات صواريخ باتريوت من دول بينها السعودية والكويت والأردن والعراق.

وأشارت الصحيفة نقلا عن المسؤولين قولهم، إن “إدارة الرئيس جو بايدن تقلل بشكل حاد من عدد الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ في الشرق الأوسط، في خطوة لإعادة تنظيم تواجدها العسكري في المنطقة، حيث تركز القوات المسلحة على التحديات من الصين وروسيا”، بحسب روسيا اليوم نقلاً عن وول ستريت جورنال.

وأضاف المسؤولون: “سيسحب البنتاغون ما يقرب من 8 بطاريات باتريوت من دول بينها العراق والكويت والأردن والسعودية، ومنظومة (ثاد) من السعودية، وسيتم تقليص أسراب المقاتلات المخصصة للمنطقة”.

وتابعوا: “تشمل إعادة الانتشار مئات الجنود في الوحدات التي تشغل أو تدعم تلك الأنظمة، والخطوة تأتي في الوقت الذي يخطط فيه الجيش الأمريكي للانسحاب الكامل من أفغانستان بحلول الصيف، وبعد أن خفضت الولايات المتحدة في الخريف الماضي قواتها في العراق بواقع النصف أو 2500 جندي، لأن القوات العراقية يمكنها تأمين البلاد”.

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