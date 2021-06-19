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ارتفاع أسعار النفط لتمحو خسائرها السابقة

ارتفاع أسعار النفط لتمحو خسائرها السابقة
http://almnatiq.net/?p=994921
المناطق - الرياض

ارتفعت عقود النفط الآجلة، اليوم السبت، لتمحو خسائر تكبدتها في وقت سابق ومسجلة رابع مكسب أسبوعي، مع توقعات لمنظمة “أوبك” بوجود نموا محدودا لإنتاج النفط الأمريكي هذا العام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا بما يعادل 0.6%، إلى 73.51 دولار للبرميل عند التسوية، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو 0.8%، إلى 71.64 دولار للبرميل.

وفي السياق نفسه، حقق الخامان القياسيان مكسبا أسبوعيا بنحو 1%؛ ليقول فيل فلين كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب بشيكاجو، أن: “أسواق النفط ترتفع لأن أوبك متشككة في أن الزيادة في إنتاج النفط الأمريكي ستكون كافية لتغيير خطتها في دعم الأسعار”.

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