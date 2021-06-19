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بيتكوين ترفع خسائرها وتقترب من 35 ألف دولار

بيتكوين ترفع خسائرها وتقترب من 35 ألف دولار

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بيتكوين ترفع خسائرها وتقترب من 35 ألف دولار

بيتكوين ترفع خسائرها وتقترب من 35 ألف دولار
http://almnatiq.net/?p=994928
المناطق - الرياض

واصلت عملة بيتكوين المشفرة تراجعها اليوم السبت، حيث انخفضت بنحو 7%، إلى 35 ألفا و310 دولارات، لتخسر أكثر من 2700 دولار مقارنة مع سعرها قبل يوم.

وانخفضت إثر، المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، 8.66%، إلى 2206 دولارات اليوم، لتخسر 6.51%، خلال 24 ساعة، و3.4%، خلال أسبوع.

بيتكوين تمضي في مسار الهبوط بعد أخذ مخاوف التضخم على محمل الجد
أسواق المال
عملات مشفرةبيتكوين تمضي في مسار الهبوط بعد أخذ مخاوف التضخم على محمل الجد
وتلقت العملات المشفرة ضربات قوية مؤخرا بعد تحذيرات مؤسسات رسمية في أميركا وأوروبا من أنها تنطوي على مخاطر شديدة.

والخميس الماضي، حذرت هيئة رقابة مالية بريطانية، الأشخاص الذين يستثمرون في العملات الرقمية المشفرة مثل بيتكوين، بأن يكونوا على استعداد لخسارة كل أموالهم، كاشفة عن تزايد الاهتمام بهذه الأصول المتقلبة.

وقالت “سلطة السلوك المالي” (إف سي آيه)، الجهة الوحيدة المخولة حق تنظيم الخدمات المالية داخل المملكة المتحدة، إن 2,3 مليون بريطاني يحوزون عملات مشفرة مقابل 1,9 مليون العام الماضي.

في الوقت نفسه، اعتبر 38% من المتداولين بالعملات الرقمية هذه الأصول بمثابة مقامرة، بانخفاض عن 47% العام الماضي، بينما تتزايد أعداد من يرونها “إما مكملا أو بديلا للاستثمارات السائدة”، وفق ما قالته الهيئة في بيان.

وأشار شيلدون ميلز المدير التنفيذي لقسم المستهلكين والمنافسة في الهيئة: “يسلط البحث الضوء على الاهتمام المتزايد بالأصول المشفرة بين العملاء في المملكة المتحدة”.

لكنه حذر من أنه “إذا استثمر المستهلكون لهذه الأنواع من المنتجات، فينبغي أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم”.

وشهدت العملة المشفرة الرئيسية بيتكوين تقلبات هائلة خلال العام الماضي. فقد بدأت بالارتفاع عام 2019 ووصلت قيمتها في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى 20 ألف دولار، لتتابع مسيرة الارتفاع إلى 65 ألف دولار في نيسان/أبريل، ومنذ ذلك الحين عادت عملة بيتكوين إلى التراجع.

وأشارت سوزانا ستريتر كبيرة محللي الأسواق في مؤسسة “هارغريفز لانسدون”، إلى أن “هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة في حالة تأهب، حيث تتنبه لخطر جديد بعد أن أظهرت أبحاثها أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون أصولا مشفرة ارتفع بأكثر من الخمس في عام واحد فقط”.

وأضافت: “التقلبات والانعطافات في عالم العملات المشفرة لم تنته بعد، ومن المتوقع حدوث تقلبات جديدة في القيمة”.

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