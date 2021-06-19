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مسؤول بوزارة “الموارد البشرية”: ندرس مع جهات حكومية توطين الوظائف القيادية في الشركات

مسؤول بوزارة “الموارد البشرية”: ندرس مع جهات حكومية توطين الوظائف القيادية في الشركات

أبرز المواد

مسؤول بوزارة “الموارد البشرية”: ندرس مع جهات حكومية توطين الوظائف القيادية في الشركات

مسؤول بوزارة “الموارد البشرية”: ندرس مع جهات حكومية توطين الوظائف القيادية في الشركات
http://almnatiq.net/?p=994930
المناطق - الرياض

قال أحمد الشرقي، الوكيل المساعد لسياسات العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة تدرس توطين الوظائف القيادية في الشركات بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، وفقا لصحيفة “الرياض”. 

وأشار إلى أهمية مراعاة التوازن في عملية سعودة الوظائف القيادية بالشركات، ومراعاة متطلبات توفر الكفاءة وتدرجها في اكتساب الخبرة والمعرفة، لافتا إلى أن الوزارة تضع في الاعتبار استقطاب الاستثمارات الأجنبية. 

وأضاف خلال ورشة عمل، أن الشركات الكبرى بحاجة للمرونة عند جلب الكفاءات الخاصة في بداية استثمارها بالمملكة، وأن الوزارة تحرص على إيجاد مرونة عالية في توطين الوظائف القيادية بالشركات، وتنظر في سعودة هذه الوظائف بشكل دوري. 

وحسب البيانات المتاحة على “أرقام”، كانت تقارير صحفية قد ذكرت في سبتمبر الماضي، أن مجلس الشورى يعتزم مناقشة تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل والمعنية بتحديد نسبة السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بالتركيز على توطين  نسبة 75 % من الوظائف القيادية في الشركات.

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