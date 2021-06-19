13 فرقة أرضية تواصل مكافحة أسراب الجراد في عسير

المناطق - عسير

تواصل 13 فرقة أرضية مكافحة الجراد الصحراوي، استمراراً لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة عسير، بالتنسيق مع مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، ومكافحة سرب من الجراد الأحمر غير الناضج، عالي الكثافة في شفان بمركز وادي بن هشبل التابع لمحافظة خميس مشيط، حيث كانت نتائج المكافحة مرضية ونسبة الإبادة عالية، فيما لا تزال فرق المسح والاستكشاف التابعة للفرع والمكاتب والوحدات تواصل أعمال الرصد، ومتابعة أسراب الجراد بهدف رصدها في موقع مناسب، ومن ثم مباشرتها بالمكافحة.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني، إن هناك عملا كبيرا وجهودا متواصلة لمكافحة أسراب الجراد التي تصل إلى المنطقة قادمة من شرق أفريقيا، مضيفاً أن الفرق الميدانية تقوم بأعمالها على مدار اليوم لرصد ومتابعة الأسراب داعياً المواطنين وأصحاب المزارع بسرعة الاتصال وتقديم البلاغات في حال مشاهدتها عن طريق الواتساب على الرقم (0530233560).