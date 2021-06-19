الهلال يقترب من التعاقد مع صديق رونالدو

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http://almnatiq.net/?p=994955
المناطق - الرياض

كشفت تقارير صحافية، أن مجلس إدارة نادي الهلال، بدأ التفاوض مع بنفيكا البرتغالي، لضم صانع ألعاب المتألق بيزي، والذي يبلغ من العمر 31 سنة.

ويريد الهلال أن يكون بيزي بديلًا للإيطالي سيباستيان جيوفينكو، الذي سيرحل بنسبة كبيرة، في الصيف الحالي، كما لعب في عديد الأندية الأوروبية؛ أبرزها أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا، في 2014.

وأحرز بيزي، منذ الانتقال إلى العملاق الإيطالي، 42 هدفًا، وصنع مثلهم تمامًا، خلال 330 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات، كما مثل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، حيث زامل الأسطورة كريستيانو رونالدو، في 17 مباراة دولية، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 2 أسيست.

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