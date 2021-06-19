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“الحياة الفطرية”: إطلاق 20 رأسا من الوعول الجبلية في الباحة

“الحياة الفطرية”: إطلاق 20 رأسا من الوعول الجبلية في الباحة
http://almnatiq.net/?p=994958
المناطق - الباحة

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه يعتزم إطلاق 20 من الوعول الجبلية في متنزه الشكران بمنطقة الباحة، اليوم السبت، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الباحة.

ويعد هذا الإطلاق للأنواع الفطرية المهددة بالانقراض هو الأول من نوعه في منطقة الباحة، ويندرج ضمن البرنامج الوطني للإطلاق وإعادة التوطين الذي ينفذه المركز الوطني التنمية الحياة الفطرية لاستعادة الحيوانات الفطرية المهددة في بيئاتها الطبيعية ولرفع جاذبية متنزه الشكران وتفعيل الشراكة المجتمعية إضافة لاستعادة التوازن للبيئات الطبيعية.

وسيكون بمقدور المصطافين وزوار منطقة الباحة الاستمتاع بمشاهدة وتصوير الوعول الجبلية، أحد أكثر المكونات الطبيعية جاذبية في المناطق الجبلية في المملكة.

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