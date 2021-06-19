بـ”تمريرة سحرية” من ميسي.. الأرجنتين تهزم أوروغواي

المناطق - وكالات

أحرز جيدو رودريغيز هدفا في الشوط الأول هو الأول في 11 مباراة دولية ليقود الأرجنتين للفوز 1-0 على أوروغواي في كأس كوبا أميركا لكرة القدم، السبت.

وقدم ليونيل ميسي نفسه كقائد حقيقي لمنتخب الأرجنتين مرة أخرى، فبعد تسجيله هدف بلاده الوحيد ضد تشيلي في الجولة الأولى من ركلة حرة، كرر تألقه وقدم تمريرة رائعة لصالح زميله رودريغيز لاعب وسط ريال بيتيس الذي شارك في التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ يونيو 2019، وحول التمريرة برأسه داخل الشباك في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وشكل ميسي خطورة على أوروغواي لكنه تعرض لرقابة من العديد من اللاعبين في الثلث الهجومي.

ومنح الهدف الفوز للأرجنتين بينما استهلت أوروغواي مشوارها في البطولة بخسارة، حيث لم تفز على منتخب التانغو في كوبا أميركا منذ 1989.

وافتقرت المباراة للإثارة، فيما تحتل أوروغواي المركز الأخير في المجموعة الأولى بدون نقاط مثل بوليفيا التي خسرت مباراتين حتى الآن.

وتقدمت الأرجنتين إلى صدارة المجموعة متساوية مع تشيلي التي فازت 1-0 على بوليفيا، ولدى باراغواي ثلاث نقاط من مباراة واحدة.

وعززت الأرجنتين سجلها الخالي من الهزيمة إلى 15 مباراة منذ أن خسرت في قبل نهائي كوبا أمريكا 2019.

وجاء الفوز بعد ثلاثة تعادلات متتالية ليعزز ثقة الأرجنتين، التي تدرك أن البرازيل المتألقة هي المرشح الأول لحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي على أرضها.

وعززت الأرجنتين سجلها الخالي من الهزيمة إلى 15 مباراة منذ أن خسرت في قبل نهائي كوبا أمريكا 2019.

وقال مهاجم الأرجنتين أنخيل دي ماريا “افتقرنا للتوفيق من أجل تحقيق الفوز (مؤخرا). اليوم نجحنا أمام منافس مباشر مرشح دائما لحصد لقب كوبا أميركا”.

وأضاف “البرازيل فريق رائع (حتى الآن). نفكر خطوة بخطوة والحلم ما زال قائما وأتمنى أن يصبح حقيقة. الأرجنتين مرشحة (دائما للقب) لكن البرازيل تلعب على أرضها وتقدم مباريات رائعة”.

وتلعب الأرجنتين ضد باراغواي، الاثنين، فيما تلعب أوروغواي ضد تشيلي في اليوم ذاته.