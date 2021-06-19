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العراق.. اعتقال 10 إرهابيين من داعش في كركوك

العراق.. اعتقال 10 إرهابيين من داعش في كركوك
http://almnatiq.net/?p=994976
المناطق - وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على 10 إرهابيين في كركوك.

وذكر بيان للخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه “وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية كخلايا نائمة في محافظة كركوك، كما يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر داعش، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى قاطع كركوك”.

وأشار البيان إلى أنه “تم تدوين أقوال المعتقلين ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية”.

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