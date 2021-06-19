سجل نجاحاً باهراً” إنطلاق فعاليات مهرجان صيف البصر بالقصيم

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إنطلقت أمس فعاليات مهرجان صيف البصر 1442هـ في حديقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بمركز البصر بالقصيم، وسط منظومة من الخدمات التي تقدمها بلدية البصر والجهات الحكومية المشاركة، وفق خطة جديدة ومميزة وبقيادة شباب سعودي، وسجل بذلك نجاحاً باهراً وتميزاً بتوافد الأسر السعودية.

وأوضح المدير التنفيذي لمهرجان البصر الأستاذ أحمد اليحيى أنه تم العمل على استقطاب الفعاليات الجديدة والمتنوعة والمختلفة لتواكب تطلعات المجتمع وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأفاد اليحيى بأن المهرجان يدعم تمكين الشباب السعودي عبر احتضان مشاريعهم الجديدة والمميزة، و اتاح للأسر المنتجة مساحة للإبداع من خلال تدريب وتعليم الزوار كيفية تحضير وتجهيزات المأكولات الشعبية السعودية، مبينا أن إدارة المهرجان فتحت المساحة لكل شاب وشابة العمل لمن يملكون المواهب.

وقدم اليحيى شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على دعمه اللامحدود للمهرجان ، كما قدم شكره للهيئة العامة للترفيه وبلدية البصر ، على جهودهما المبذولة في تقديم العديد من الخدمات المساندة لإنجاح المهرجان.