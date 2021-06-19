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العميري: 6 أبراج و70 مخيماً لإسكان ضيوف الرحمن بمِنى هذا العام

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العميري: 6 أبراج و70 مخيماً لإسكان ضيوف الرحمن بمِنى هذا العام

العميري: 6 أبراج و70 مخيماً لإسكان ضيوف الرحمن بمِنى هذا العام
http://almnatiq.net/?p=994985
المناطق - مكة

كشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري؛ أن وزارة الحج والعمرة خصصت 6 أبراج و70 مخيماً لإسكان حجاج بيت الله الحرام في مشعر مِنى لحج هذا العام وفق الإجراءات الوقائية.

وقال “العميري” سيتم تخصيص مساحة 4.37 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في أبراج مِنی، بخلاف مساحة الخدمات التي تمّت زيادتها على ما كان معتمداً لها في الأعوام الماضية؛ لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص مساحة 4 أمتار مربعة للحاج الواحد في باقة الضيافة في مخيمات مِنی بخلاف مساحة الخدمات التي تمّت زيادتها على ما كان معتمداً لها في الأعوام الماضية، كما سيتم تخصيص مساحة 5.33 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في مخيمات مشعر مِنی بخلاف مساحة الخدمات التي تمّت زيادتها على ما كان معتمداً لها في الأعوام الماضية.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص حرّاس أمن لتنظيم عملية دخول الحجاج وخروجهم في المخيمات والأبراج، وكذلك تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري أثناء وجودهم في مشعر مِنى يوم التروية وأيام التشريق.

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