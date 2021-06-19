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مبتعث يطور خارطة طريق لمدة 25 سنة لوزارة بريطانية ويوضح هدفه من المشروع

مبتعث يطور خارطة طريق لمدة 25 سنة لوزارة بريطانية ويوضح هدفه من المشروع
http://almnatiq.net/?p=994994
المناطق - الرياض

تمكن مبتعث سعودي من تطوير خارطة طريق لمدة 25 سنة لصالح وزارة الإسكان البريطانية، مؤكدًا أن هدفه الوصول إلى صفر انبعاثات للكربون بحلول عام 2040.

وقال المبتعث لمرحلة الماجستير بجامعة كرانفيلد البريطانية محمد إسلام أن هذا مشروع جماعي بالتعاون مع الطلبة البريطانيين، يتعلق بتطوير خارطة طريق مستدامة بيئيًّا لمدة 25 عامًا، وتحقيق صفر انبعاثات كربون بحلول عام 2040، مبينا أنه تم التركيز في هذا البحث على عدة مناطق منها أكسفورد وهامبشير وكامبريدج، باعتبارها الأعلى نموًا اقتصاديًّا في المملكة المتحدة.

وأضاف المبتعث أنه تم التركيز على قطاع الإسكان ومدى مساهمته في تحقيق الهدف وهو صفر انبعاثات كربون، مؤكدا أنه تم تبني الاقتصاد الدائري أيضًا، لمدى فعاليته في الاستفادة من تقليل الانبعاثات والحد من التلوث.

وأشار المبتعث إلى أن المشروع حصد جائزة أفضل مشروع بحثي، كانت مقدّمة من كلية البيئة والمياه والطاقة بجامعة كرانفيلد.

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