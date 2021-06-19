الجمارك: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من المملكة

المناطق - الرياض

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في تصريح لـ”العربية.نت”، أنها تمكنت من خلال جهودها في مكافحة التهريب عبر جميع منافذها الرسمية في المملكة، من إحباط تهريب ما يقارب 90 مليون ريال سعودي، وأكثر من 290 كلغ من المشغولات الذهبية منذ بداية العام الماضي 2020م إلى نهاية شهر مايو العام الحالي.

وقالت الهيئة إنها تمكنت أمس الجمعة، من إحباط محاولة تهريب أموال إلى خارج المملكة بلغت 2.765.000 ريال سعودي، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة داخل إحدى الشاحنات المغادرة عبر منفذ البطحاء.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه أثناء إنهاء إجراءات خروج إحدى الشاحنات في جمرك البطحاء، عُثر على الأموال مُخبأةً داخل الشاحنة، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية في تجويف “المحاور الخلفية للشاحنة”، وأكدت الهيئة أنه جرى بعد كشف عملية التهريب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المهرب والمضبوطات.