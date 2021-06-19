احدث الأخبار

“الإعلام المرئي” تتيح للقطاع الخاص والعام الفسح الفوري المباشر للمؤلفات المكتوبة
أبرز المواد
 فلكية جدة: بداية فصل الصيف الإثنين المقبل وسيستمر 93 يوماً
أبرز المواد
 الجمارك: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من المملكة
أبرز المواد
 ارتكب جرائم ضد الإنسانية.. العفو تدعو للتحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد
أبرز المواد
 أبل تحذر .. هواتف آيفون مهددة بالاختراق
أبرز المواد
 “‎كاكست” و”موهبة” يحتفيان بأبناء الوطن الفائزين في آيسف 2021
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: القبض على مقيم لارتكابه جرائم جمع الأموال بطريقة غير مشروعة
أبرز المواد
 حسان تمبكتي يغادر المستشفى بصحة جيدة
أبرز المواد
 اعتراض وتدمير 7 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تُعيد افتتاح 8 مساجد في 4 مناطق
أبرز المواد
 مبتعث يطور خارطة طريق لمدة 25 سنة لوزارة بريطانية ويوضح هدفه من المشروع
أبرز المواد
 ساما تكشف عن 5 معتقدات خاطئة عن الميزانية الشهرية
أبرز المواد
“الإعلام المرئي” تتيح للقطاع الخاص والعام الفسح الفوري المباشر للمؤلفات المكتوبة

“الإعلام المرئي” تتيح للقطاع الخاص والعام الفسح الفوري المباشر للمؤلفات المكتوبة

أبرز المواد
فلكية جدة: بداية فصل الصيف الإثنين المقبل وسيستمر 93 يوماً

فلكية جدة: بداية فصل الصيف الإثنين المقبل وسيستمر 93 يوماً

أبرز المواد
الجمارك: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من المملكة

الجمارك: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من المملكة

أبرز المواد
ارتكب جرائم ضد الإنسانية.. العفو تدعو للتحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد

ارتكب جرائم ضد الإنسانية.. العفو تدعو للتحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد

أبرز المواد

“الإعلام المرئي” تتيح للقطاع الخاص والعام الفسح الفوري المباشر للمؤلفات المكتوبة

“الإعلام المرئي” تتيح للقطاع الخاص والعام الفسح الفوري المباشر للمؤلفات المكتوبة
http://almnatiq.net/?p=995026
المناطق - الرياض

أطلقت وزارة الإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، خدمة الفسح الفوري المباشر للمطبوعات الخارجية الإلكترونية، وإتاحتها للقطاع الخاص والعام، وذلك بعد موافقة وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أن المملكة من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقدم خدمة الفسح المباشر للقطاع الخاص للمحتوى المقروء؛ حيث يمكن للمستفيدين التقدم للحصول على الفسح الفوري للمطبوعات الخارجية عبر منصة التراخيص الإلكترونية التابعة للهيئة، بعد التزامها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها.

وتشمل الخدمة الجديدة الكتب والكتب الإلكترونية، المطبوعات، التي تبلغ نسبة طلباتها على خدمات الفسح 61% خارجيًّا و39% محليًّا.

وتوقعت الهيئة أنْ يبلغ عدد فسوحات العام الأول من إطلاق الخدمة 300 ألف عنوان، مؤكدة أن سرعة الفسح ستتيح للجميع المتابعة والتفاعل مع كل ما ينشر في حينه وبالتزامن مع صدور الكتب والمطبوعات والمحتوى المقروء بشكل عام.

وأوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة على اللائحة ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع التجارة الإلكترونية والمطبوعات، فبالإضافة إلى تسهيل عملية الفسح على المؤلفين والناشرين وموزعي الكتب واختصار مدة الانتظار ستسهم كذلك في تشجيع دخول المستثمرين في قطاع التأليف والنشر والتوزيع، كما أنها ستنمي قطاع تجارة الكتب الإلكترونية، وإثراء منافذ التوزيع السعودية بالمحتوى المتميز فور صدوره، ويشكل أيضًا دعمًا مباشرًا لدور النشر السعودية التي كانت تعاني من منافسة غير عادلة من دور النشر الأخرى.

وأكدت الهيئة أن تطبيق الفسح الفوري سيسهم كذلك في الحد من القرصنة والتحايل وتسرب المستخدمين إلى المتاجر العالمية.

روابط ذات صلة

فلكية جدة: بداية فصل الصيف الإثنين المقبل وسيستمر 93 يوماً

فلكية جدة: بداية فصل الصيف الإثنين المقبل وسيستمر 93 يوماً
الجمارك: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من المملكة

الجمارك: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من المملكة
ارتكب جرائم ضد الإنسانية.. العفو تدعو للتحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد

ارتكب جرائم ضد الإنسانية.. العفو تدعو للتحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*