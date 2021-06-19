“الصحة”: تسجيل 1153 حالة إصابة بكورونا..

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 19 يونيو 2021، تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 473112 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1145 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 454404 حالة ولله الحمد.



وأكدت “الصحة” تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7663 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11045 والحالات الحرجة 1496 حالة.