احدث الأخبار

“الصحة”: تسجيل 1153 حالة إصابة بكورونا..
أبرز المواد
 “الإعلام المرئي” تتيح للقطاع الخاص والعام الفسح الفوري المباشر للمؤلفات المكتوبة
أبرز المواد
 فلكية جدة: بداية فصل الصيف الإثنين المقبل وسيستمر 93 يوماً
أبرز المواد
 الجمارك: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من المملكة
أبرز المواد
 ارتكب جرائم ضد الإنسانية.. العفو تدعو للتحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد
أبرز المواد
 أبل تحذر .. هواتف آيفون مهددة بالاختراق
أبرز المواد
 “‎كاكست” و”موهبة” يحتفيان بأبناء الوطن الفائزين في آيسف 2021
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: القبض على مقيم لارتكابه جرائم جمع الأموال بطريقة غير مشروعة
أبرز المواد
 حسان تمبكتي يغادر المستشفى بصحة جيدة
أبرز المواد
 اعتراض وتدمير 7 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تُعيد افتتاح 8 مساجد في 4 مناطق
أبرز المواد
 مبتعث يطور خارطة طريق لمدة 25 سنة لوزارة بريطانية ويوضح هدفه من المشروع
أبرز المواد
“الصحة”: تسجيل 1153 حالة إصابة بكورونا..

“الصحة”: تسجيل 1153 حالة إصابة بكورونا..

أبرز المواد
“الإعلام المرئي” تتيح للقطاع الخاص والعام الفسح الفوري المباشر للمؤلفات المكتوبة

“الإعلام المرئي” تتيح للقطاع الخاص والعام الفسح الفوري المباشر للمؤلفات المكتوبة

أبرز المواد
فلكية جدة: بداية فصل الصيف الإثنين المقبل وسيستمر 93 يوماً

فلكية جدة: بداية فصل الصيف الإثنين المقبل وسيستمر 93 يوماً

أبرز المواد
الجمارك: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من المملكة

الجمارك: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من المملكة

أبرز المواد

“الصحة”: تسجيل 1153 حالة إصابة بكورونا..

“الصحة”: تسجيل 1153 حالة إصابة بكورونا..
http://almnatiq.net/?p=995028
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 19 يونيو 2021، تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 473112 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1145 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 454404 حالة ولله الحمد.

وأكدت “الصحة” تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7663 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11045 والحالات الحرجة 1496 حالة.

روابط ذات صلة

“الإعلام المرئي” تتيح للقطاع الخاص والعام الفسح الفوري المباشر للمؤلفات المكتوبة

“الإعلام المرئي” تتيح للقطاع الخاص والعام الفسح الفوري المباشر للمؤلفات المكتوبة
فلكية جدة: بداية فصل الصيف الإثنين المقبل وسيستمر 93 يوماً

فلكية جدة: بداية فصل الصيف الإثنين المقبل وسيستمر 93 يوماً
الجمارك: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من المملكة

الجمارك: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*