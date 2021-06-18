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أمانة الشرقية تنفذ 1183 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1183 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

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أمانة الشرقية تنفذ 1183 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1183 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=995036
المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الجمعة 18/يونيو/2021م، 1170 جولة رقابية، و13 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 5 منشآت مخالفة، وتحرير 54 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ ” كورونا المستجد”، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة، موضحة بأن الجولات الرقابية التي يتم تكثيفها؛ تهدف الى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.

داعية الى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940، لمعالجتها.

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