بلدية الخبر تصدر أكثر من 60 تصريحا للجلسات الخارجية في المطاعم والمقاهي

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أصدرت بلدية محافظة الخبر 64 تصريح إشغال أرصفة للمطاعم والمقاهي والذي يسمح باستخدام الساحات الخارجية بوضع جلسات للزبائن، وذلك بعد استيفاء متطلبات الحصول على التصريح والاستفادة من الخدمة وفق الاشتراطات المعتمدة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن تنظيم الجلسات الخارجية للمطاعم والمقاهي يأتي تطبيقا لقرار وزارة الشؤون البلدية وانطلاقاً من حرصها على تنظيم مثل هذه الخدمات والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، موضحا بأنه تم التصريح لأكثر من 60 مطعم ومقهى في الخبر خلال 3 أشهر فقط، مشيرا الى أن العمل مستمر في إصدار التصاريح اللازمة لكافة المنشآت الراغبة في وضع الجلسات الخارجية مع أهمية أن تكون هذه الجلسات تتوفر بها الاشتراطات والالتزام بالمساحة المخصصة للاستخدام وعدم تشويه المظهر العام وعدم إغلاق مواقف السيارات المعتمدة، وعلى أن تكون الجلسات ذات طابع متناسق الحجم، مؤكدا أن البلدية تشجع على استخدام الساحات الخارجية نظاميا وذلك ضمن ما تشهده محافظة الخبر من زيادة في نشاط المقاهي والمطاعم كونها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة.

وقال المهندس سلطان الزايدي أن البلدية تنظم حملات توعوية مستمرة لتوعية أصحاب المنشآت ذات الجلسات الخارجية بضرورة الالتزام بالشروط والمعايير المعتمدة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المواقع المخالفة.