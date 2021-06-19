احدث الأخبار

“الحج” تكشف عن الأقارب الذين يحق لهم مرافقة المرأة كمحرم
أبرز المواد
 “متحدث الداخلية”: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال لكل من يسهل دخول المتسلل للمملكة
أبرز المواد
 “التحالف”: اعترض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط
أبرز المواد
 الفنتوخ: أقل من 6 أشهر للاستغناء كليا عن الفواتير المكتوبة بخط اليد في المملكة
أبرز المواد
 رئيسة قسم التأشيرات في سفارة ألمانيا: “مرحّبا بالسياح السعوديين”
أبرز المواد
 أمير الجوف يعزي في وفاة السهلي
منطقة الجوف
 المسؤولية الاجتماعية بنيوم تنظم بازاراً ضمن مبادرة “حِرفة+”
أبرز المواد
 تحذير قوي.. إيجاد لقاح واحد فعال ضد كورونا ليس قبل 5 سنوات
أبرز المواد
 بلدية الخبر تصدر أكثر من 60 تصريحا للجلسات الخارجية في المطاعم والمقاهي
أبرز المواد
 422 مستفيدًا من مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز خلال شهر مايو
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تؤكد اكتمال توظيف منظومتها التقنية في خدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 1183 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
“الحج” تكشف عن الأقارب الذين يحق لهم مرافقة المرأة كمحرم

“الحج” تكشف عن الأقارب الذين يحق لهم مرافقة المرأة كمحرم

أبرز المواد
“متحدث الداخلية”: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال لكل من يسهل دخول المتسلل للمملكة

“متحدث الداخلية”: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال لكل من يسهل دخول المتسلل للمملكة

أبرز المواد
“التحالف”: اعترض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط

“التحالف”: اعترض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط

أبرز المواد
الفنتوخ: أقل من 6 أشهر للاستغناء كليا عن الفواتير المكتوبة بخط اليد في المملكة

الفنتوخ: أقل من 6 أشهر للاستغناء كليا عن الفواتير المكتوبة بخط اليد في المملكة

أبرز المواد

المسؤولية الاجتماعية بنيوم تنظم بازاراً ضمن مبادرة “حِرفة+”

المسؤولية الاجتماعية بنيوم تنظم بازاراً ضمن مبادرة “حِرفة+”
http://almnatiq.net/?p=995050
المناطق - تبوك

دشنت المسؤولية الاجتماعية في نيوم بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية المتمثل في مركز “دلني” للأعمال أمس بازاراً خاص باختتام مبادرة “حِرفة+”، بمشاركة 20 حِرفياً وحِرفية من أبناء وبنات المجتمع في نيوم ومنطقة تبوك، وذلك في مول تبوك بارك.
وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الحكومية والمسؤولية الاجتماعية في نيوم مشاري المطيري أن مبادرة “حِرفة+” -التي انطلقت في السادس من الشهر الجاري واستمرت أسبوعين- هدفت إلى تمكين ودعم وتأهيل المشاريع المنزلية ومتناهية الصغر للحِرفيين والحِرفيات من خلال توفير حزمة من البرامج التطويرية والتدريبية المكثفة في مجال تطوير الذات والأعمال ، والإسهام في تطوير واستدامة الأعمال التجارية بما يتناسب مع رؤية نيوم والمملكة 2030.
وأفاد أن البازار -الذي يأتي تتويجا لهذه المبادرة ويستمر لمدة 5 أيام- سيعرض من خلاله المشاركون نتاج حِرفهم في التطريز والأزياء، وصناعة المجوهرات، والرسم والنحت، والسدو والنسيج وصناعات النخيل، إضافة إلى صناعة العطور والبخور, لتسليط الضوء على أهمية الحِرف المحلية ومساعدة الحِرفيين على تسويق أعمالهم, مبيناً أن ختام أعمال البازار ستشهد تقديم جوائز مالية قيّمة، إضافة إلى تقديم استشارات لمدة عام في مجال الأعمال للمستفيدين من هذه المبادرة.
وأشار المطيري إلى أن المبادرة تأتي تحت مظلة مبادرات التفاعل والدمج مع المجتمع المحلي التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتسهم في تعزيز جودة التعليم، وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي، وتطوير المدن والمجتمعات المستدامة، وتعزيز أواصر التعاون بين الجميع من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها.

روابط ذات صلة

“الحج” تكشف عن الأقارب الذين يحق لهم مرافقة المرأة كمحرم

“الحج” تكشف عن الأقارب الذين يحق لهم مرافقة المرأة كمحرم
“متحدث الداخلية”: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال لكل من يسهل دخول المتسلل للمملكة

“متحدث الداخلية”: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال لكل من يسهل دخول المتسلل للمملكة
“التحالف”: اعترض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط

“التحالف”: اعترض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*